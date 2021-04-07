Депутат Андрей Воробьев помог спортцентру приобрести мячи и наградил юных футболистов

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Сегодня отмечается День здорового образа жизни. Накануне праздника депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») побывал с рабочим визитом в Балашове. Парламентарий встретился с участниками футбольного фестиваля, который проходит в ФОК «Газовик». В прошлый раз народный избранник помог спорткомплексу с приобретением экипировки, в этот раз – футбольных мячей. Лучшие игроки получили в качестве награды сертификаты.

- Партия «Единая Россия» всегда выступала за развитие детского и юношеского спорта. Стремление заниматься спортом и вести здоровый образ жизни у юных горожан необходимо поддерживать, – заявил Воробьев.

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