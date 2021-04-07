Убийство мужчины в селе Царевщина: задержан односельчанин

В Балтайском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, установлены причины смерти мужчины – тупая травма шеи, перелом подъязычной кости, асфиксия.

Напомним, тело мужчины было найдено 6 апреля в частном доме села Царевщина. По подозрению задержан 49-летний односельчанин, который ранее уже был судим. Решается вопрос о мере пресечения.

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