В Саратовской области готовятся к росту заболеваемости коронавирусом

В пресс-центре «Комсомольской правды» прошло мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области врачи готовятся к новым пикам заболеваемости коронавирусом. Об этом и многом другом сегодня, 7 апреля, шла речь на круглом столе в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов по случаю Всемирного дня здоровья.

- Мы видим некоторое снижение числа заболевших и ожидаем новых пиков заболеваемости и сезонного подъема весной, — рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Саратовской области Алексей Данилов.

Также он отметил, что поэтому остро стоит вопрос вакцинации.

- Более 115 тыс. жителей региона уже получили первый укол. Максимально быстро надо всем вакцинироваться. Ведь если растягивать кампанию прививочную на несколько лет, в ней не будет смысла, — подчеркнул Данилов.

По его словам, сейчас темпы вакцинации не снижаются, желающих много. Предварительные итоги кампании будут подводить 1 июня 2021 года. Однако есть вероятность, что спад желающих будет во время летнего отдыха.

- Мы рассчитываем на 60% популяционного иммунитета взрослого населения к этому времени. С учетом того, что сегодня не прививаем детей и беременных, — рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава.

Он напомнил, что привиться может любой желающий, при этом нет запрета на вакцинацию для тех, кто переболел, иммунная защита только усиливается.

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