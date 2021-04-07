В Саратове сторож спалил свое рабочее место

В Саратове сгорела сторожка Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Заводском районе Саратова сегодня ночью, 7 апреля, случился пожар в сторожке на Барнаульской.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС, на место в 04:40 выехали два пожарных расчета. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

Площадь пожара составила 25 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

По предварительным данным, пожар произошел из-за курения. Сторож не затушил сигарету.

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