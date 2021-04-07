В Саратове начался весенний месячник благоустройства

В Саратове с 1 по 30 апреля пройдут весенние работы по благоустройству.

Как говорится в постановлении, которое подписал глава города Михаил Исаев, убираться будут в парках, скверах, на Набережной Космонавтов, около рынков, остановок транспорта и т. д.

Также в документе говорится о рекомендации руководителя организаций всех форм собственности привлечь к весенним работам сотрудников.

А полицейские должны принять меры по ликвидации мест несанкционированной торговли, несанкционированных свалок и расклейке объявлений.

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