В Саратове начался весенний месячник благоустройства

В Саратове с 1 по 30 апреля пройдут весенние работы по благоустройству.
Как говорится в постановлении, которое подписал глава города Михаил Исаев, убираться будут в парках, скверах, на Набережной Космонавтов, около рынков, остановок транспорта и т. д.
Также в документе говорится о рекомендации руководителя организаций всех форм собственности привлечь к весенним работам сотрудников.
А полицейские должны принять меры по ликвидации мест несанкционированной торговли, несанкционированных свалок и расклейке объявлений.
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