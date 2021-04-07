В Энгельсе случился пожар в частном доме из-за стиральной машины

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области вчера, 6 апреля, случился пожар.
- Сигнал о возгорании в частном деревянном доме на улице Волжская поступил в 11:30, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Оказалось, что пожар начался от ванной. Там загорелась стиральная машина.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Площадь возгорания составила 8 кв. м. Его тушили два расчета МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.