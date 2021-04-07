В Энгельсе случился пожар в частном доме из-за стиральной машины

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вчера, 6 апреля, случился пожар.

- Сигнал о возгорании в частном деревянном доме на улице Волжская поступил в 11:30, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Оказалось, что пожар начался от ванной. Там загорелась стиральная машина.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь возгорания составила 8 кв. м. Его тушили два расчета МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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