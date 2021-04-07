В Саратовской области пожилые люди сажают около соцучреждений цветы

Фото предоставлено министерством труда и социальной защиты области

В Саратовской области участники факультета «Домоводства» участвуют в социальной акции «Бабушкина герань».

- Они выращивают совместно с социальными работниками герань. Весной цветы высаживают на территории социозащитных учреждений, украшают клумбы, вазоны, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Занятия проводятся в рамках просветительской программы для пожилых людей «Университеты третьего возраста» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Участница факультета Татьяна Щербаха рассказала, что уже много лет разводит цветы.

- Листья герани содержат фитонциды, дезинфицирующие воздух, а нежный цветочный аромат способен снять головную боль. Цветы — самое красивое творение природы, — отметила она.

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