Жители Солнечного могут начать борьбу с автохамами с помощью собачьих фекалий

Фото соцсетей

Жители поселка Солнечный в Саратове обсуждают способ борьбы с автохамами.

Анонимный пост опубликован в группе «Солнечный Саратов». Автор сообщил о методе, который взяли на вооружение жители одного из городов России.

- На помощь им пришли, как не странно, собачьи экскременты, которых на весенних улицах оказалось в избытке. В итоге по тротуарам стало легче передвигаться, количество экскрементов тает на глазах, а на автомойках каждый день растет выручка, что благоприятно сказывается на налоговых поступлениях в городской бюджет, – говорится в сообщении.

Автор предлагает жителям Саратова ответить на вопрос – стоит ли использовать такой метод.

Кстати, об автохамах в соцсетях Саратова пишут постоянно. Например, в той же группе «Солнечный Саратов» утром появилась информация об автомобиле, припаркованном на газоне.

Фото группы "Солнечный Саратов"

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