В Саратовской области перевернулся грузовик со свежей рыбой

Фото портала «Про Вольск»

В ДТП около села Ключи в Вольском районе Саратовской области в ночь с 6 на 7 апреля случилось ДТП.

Водитель грузовика, который вез свежую рыбу из Астраханской области, не справился с управлением и перевернулся в кювет, сообщает портал «Про Вольск».

В машине было около 2 тонн свежей рыбы для переработки, вся она вывалилась в грязь. Транспорт пострадал. А вот водитель нет, по данным местной ГИБДД.

По словам водителя, авария произошла из-за скользкой дороги и встречного автомобиля, который его ослепил.

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