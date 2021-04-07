Мэрия Саратова судится со строителями детского сада «Жар-птица»

Мэрия Саратова подала в суд на ООО «Торгово-строительное управление «Энгельсстрой» за некачественное строительство детского сада «Жар-птица» в поселке Юбилейный.

Заместитель главы администрации по социальной сфере Александр Бурмак отметил, что недостатки были выявлены после завершения строительства. Это провал асфальта, отслоение штукатурки, облупившаяся краска, протекающая кровля.

По словам чиновника, состоялось уже несколько заседаний суда, следующее состоится 22 апреля.

- Можно предположить, что будет назначена судебная экспертиза по строительству данного здания, поскольку обнаружены дефекты как в рамках основных, так и в рамках гарантийных обязательств, – заявил Бурмак.

Администрация выставила подрядчику штраф на 570 тыс. рублей. Но сумма может измениться.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о выявленном мошенничестве при строительстве детского сада. Речь идет о миллионе рублей.

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