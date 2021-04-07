В Саратове при падении с девятого этажа погибла женщина

Сегодня утром, 7 апреля, в Саратове при падении с высоты погибла женщина.
- Медики скорой помощи констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в областном Минздраве.
Трагедия произошла в девятиэтажке на проспекте Строителей, 5а.
В Следственном комитете «КП-Саратов» уточнили, что проводится проверка.
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