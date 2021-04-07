Паводок – 2021: Шесть мостов затоплены в трех районах Саратовской области

Шесть низководных мостов в Саратовской области оказались перелиты. Фото из Instagram Романа Бусаргина

В Саратовской области подтоплены шесть низководных мостов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, паводок затронул три района – Аткарский, Лысогорский и Ртищевский.

Мосты подтоплены в Аткарске, Лысых Горах, поселках Атаевка, Невежкино, Нестеровка и хуторе Обводной.

Для преодоления места подтопления жителям придется сделать крюк до 75 км. В Аткарском районе, кроме того, областными спасателями организована лодочная переправа, работающая по расписанию.

Разлив малых рек пока не угрожает затопить населенные пункты. Пострадавших и погибших нет.

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