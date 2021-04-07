СКР начал проверку обрушения дома в Юрише

В Юрише обрушился жилой дом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следственный комитет в Саратове начал проверку ЧП в Юрише, где обрушился жилой дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, выясняется, кто балансодержатель здания.
Напомним, 6 апреля в жилом доме на Южной, 59а обрушилась кровля и часть стены. Дом был признан аварийным в январе, но расселять его не начали, хотя жильцы опасаются, что разрушение продолжится. Ряд семей переехали к родственникам, другие вернулись в квартиры, отказавшись от временного размещения в пансионате.
Жильцы опасаются дальнейшего разрушения дома
Фото: СУ СКР по Саратовской области
- Ситуация отягощается тем, что идет дождь. Вода сквозь отверстия попадает в квартиры и подъезд, — сообщают в СКР.
Следователи по итогам проверки дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, которые должны были контролировать состояние дома.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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