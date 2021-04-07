В Саратовской области затоплено три моста

Паводок накрыл 7 апреля три моста в Саратовской области Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Минтрансе Саратовской области сообщили, что на 7 апреля в регионе остаются затопленными три низководных моста.

Паводок осложнил транспортное сообщение в двух районах — Лысогорском и Ртищевском.

На утро в Лысогорском районе на 15,56 км автоподъезда к селу Атаевка от автодороги Шереметьевка — Урицкое — Широкий Карамыш — Большие Копены закрыто движение через низководный мост длиной 53 метра, высота перелива составляет 20 см.

На 30 см ушел под воду мост на автоподъезде к селу Невежкино от автомобильной дороги Шереметьевка — Урицкое — Широкий Карамыш — Большие Копены.

В Ртищевском районе движение закрыто мостовому переходу через реку Хопер у деревни Нестеровка. Длина затопленного участка с мостом 74 метра, сооружение ушло под воду на 70 см. Объезд участка автодороги возможен через поселок Беково.