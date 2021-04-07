Провалы на бульваре Героев Отечества будут ремонтировать полгода

В Саратове в Арбитражный суд направлен иск к СК «Система».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, основанием стало неисполнение подрядной организацией гарантийных обязательств.

Исковое требование было удовлетворено.

Речь идет о бульваре Героев Отечества в микрорайоне «Солнечный-2», где выявлены дефекты. Фирма должна была устранить их безвозмездно в течение гарантийного срока, но не сделала этого, для чего и пришлось обращаться в суд.

Теперь СК «Система» обязали провести ремонт в течение полугода.

Напомним, «КП-Саратов» писала о провалившейся плитке на бульваре.

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