Провалы на бульваре Героев Отечества будут ремонтировать полгода

В Саратове в Арбитражный суд направлен иск к СК «Система».
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, основанием стало неисполнение подрядной организацией гарантийных обязательств.
Исковое требование было удовлетворено.
Речь идет о бульваре Героев Отечества в микрорайоне «Солнечный-2», где выявлены дефекты. Фирма должна была устранить их безвозмездно в течение гарантийного срока, но не сделала этого, для чего и пришлось обращаться в суд.
Теперь СК «Система» обязали провести ремонт в течение полугода.
Напомним, «КП-Саратов» писала о провалившейся плитке на бульваре.
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