146 случаев коронавируса выявлено в Саратовской области на утро 7 апреля

В Саратовской области на утро 7 апреля зарегистрировано 146 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, выздороветь удалось 144 пациентам.

У 39 новых зараженных выявлена пневмония.

Всего в регионе с начала пандемии заразились 55 833 человека, а победили инфекцию — 50 511 человек.

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