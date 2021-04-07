В Саратовской области разыскивают худого лысого мужчину с голубыми глазами

В воскресенье, 4 апреля, в Вольске Саратовской области пропал 36-летний Илья Ашихмин.

В отряде «Лиза Алерт» сообщили приметы мужчины: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, пострижен наголо, глаза голубые.

На момент пропажи он был одет в черно-синюю куртку с капюшоном, черное трико, черные кроссовки. Возможно, на нем еще была темная кепка.

Если вы видели Илью, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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