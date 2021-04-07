В Балаково встречу с многодетными семьями проведет депутат Панков

Встречи с жителями Балаковского района по вопросам обеспечения инфраструктурой участков для многодетных семей, медицинского обслуживания в селах и ремонта ФАПа проводит сегодня депутат ГД Николай Панков. Об этом он проинформировал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Вопросы развития Балаково требуют общественного участия. Это ремонт тротуаров и набережной, строительство дороги на ул. Братьев Захаровых, повышение качества медицинской помощи. Также в рабочей поездке в Балаковском районе встретимся с многодетными семьями, земельные участки которых расположены в микрорайоне 4Б. Там самая сложная ситуация по обеспечению коммуникациями и обустройству. Но вопрос постепенно решаем с рабочей группой, как и в 21-м микрорайоне, Подсосенках и Натальино.

В селе Новая Елюзань спрошу мнение жителей, удобно ли организован выездной прием врачей. Учтем их пожелания со специалистами клиники СГМУ — прием идет в рамках соглашения, который район заключил с вузом. А в селе Маянга посмотрим с жителями, что можно сделать для ремонта и оснащения фельдшерско-акушерского пункта.

Приезжая в села, всегда стараюсь побывать и в Доме культуры, в школе, встретиться с жителями. Это дает возможность больше знать о проблемах людей и помогать им, — написал Панков.