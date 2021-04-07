В Энгельсе пропал подросток со шрамом на переносице

В Энгельсе Саратовской области пропал 17-летний Захар Сапрыгин.

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде «Лиза Алерт», его никто не видел с 2 апреля.

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. На момент пропажи он был одет в черный пуховик с капюшоном, серую толстовку того же бренда, серые трико с синими лампасами, все одного бренда — «Adidas», а также в черные кроссовки.

Также у Захара есть шрам на переносице.

Если вы видели подростка, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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