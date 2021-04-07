На 13 улицах Саратова 41 многоквартирный дом остался без горячей воды и отопления

Ведутся работы на улице Разина. Фото из Instagram Михаила Исаева
В Саратове из-за повреждения теплосети десятки домов остались без отопления и горячей воды.
Глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram сообщил, что это затронуло 41 многоквартирный дом, где проживают 7,8 тыс. человек, а также четыре объекта соцсферы.
Это дома по улицам: 1-я Садовая, Астраханская, Аткарская, Большая Горная, Большая Казачья, Железнодорожная, Зарубина, Кутякова, Московская, Посадского, Степана Разина, Танкистов и Университетская.
Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что из-за повреждения теплопровода на Степана Разина перекрыто движение по этой улице между Московской и Кутякова.
Работы по устранению ЧП планируется завершить к 20 часам.
- Ситуацию беру на свой личный контроль. Главе районной администрации поручаю развернуть штаб, оказывать необходимо содействие теплоснабжающей организации, а самое главное — максимальное оперативно реагировать на сообщения и просьбы горожан, — заявил Михаил Исаев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.