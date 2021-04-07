Очередной труп найден в селе Царевщина

Тело мужчины найдено во дворе дома в селе Царевщина
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Селе Царевщина Балтайского района найден очередной труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, днем 6 апреля его увидели прохожие во дворе одного из домов.
На место выезжали следователи СКР. Установлена личность погибшего — 56-летний мужчина, который проживал в этом селе. Следов насильственной смерти на теле не выявлено. Предполагается, что он мог замерзнуть насмерть.
Начата доследственная проверка.
Примечательно, что в тот же день в селе Царевщина был найден еще один труп. Погибший — 37-летний мужчина, на теле которого есть травмы.
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