В Саратове мокрый снег превратится в дождь

В Саратовской области в среду, 7 апреля, сохранится облачная погода с прояснениями.

По прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, осадки продолжатся, но из мокрого снега превратятся в дождь. Он будет идти местами и с небольшой интенсивностью.

На дорогах по-прежнему очень скользко.

Ветер будет дуть с северо-запада и юго-запада. Его скорость при порывах составит 15-17 м/с.

Днем немного потеплеет — до +8... +13 градусов, но на севере холоднее — всего около +3 градусов.

Интересно, что год назад в Саратовской области было примерно также, несмотря на апрель. Шел мокрый снег и было всего до +10 градусов.

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