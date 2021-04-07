В селе Ахмат мужчина взял двух женщин в плен и убил одну из них

Мужчину будут судить за убийство и похищение людей Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Ахмат Краснокутского района Саратовской области 34-летнего мужчину будут судить за убийство и незаконное похищение двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

Следствие полагает, что вечером 22 ноября он распивал алкоголь дома у старшего брата. В компании были две местные жительницы. Мужчина поссорился с одной из них, 29-летней дамой, вспомнив, что ранее она ругалась на его мать, а также подозревая ее в краже телефона.

Когда 38-летняя подруга встала на защиту, мужчина пришел в ярость и не менее 15 раз ударил младшую из женщин молотком по голове и рукам.

Потом он связал обеих за ноги проводом от удлинителя и оставил в коридоре. На следующее утро мужчина завел их в комнату, развязал, но запретил уходить под угрозой расправы. На всякий случай он запер дверь, использовав проволочный замок.

Обе женщины пробыли в плену несколько дней. 28 ноября избитой стало плохо, и мужчине пришлось вызвать скорую помощь. Ее госпитализировали, а вторая в это время сбежала.

Раненая женщина умерла в больнице 7 декабря от тупой травмы головы, перелома черепа и ушиба мозга.

Сейчас мужчина взят под стражу, свою вину он не признает. Дело направлено в суд.

Свою вину гражданин не признает Фото: СУ СКР по Саратовской области

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