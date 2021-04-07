В селе Царевщина найден труп избитого мужчины

Тело мужчины было найдено в частном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Царевщина Балтайского района Саратовской области найден труп 37-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело обнаружено днем 6 апреля в частном доме.
Эксперты установили, что на голове и ногах погибшего имеются ссадины и кровоподтеки. Начата доследственная проверка, устанавливаются лица, причастные к смерти мужчины.
Следователи СКР начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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