В Саратове в непогоду обрушилась крыша жилого дома

В Заводском районе Саратова сегодня, 6 апреля, обрушилась крыша трехэтажного дома на Южной, 59а.

О ЧП «КП-Саратов» рассказали очевидцы.

- Рухнула крыша, частично — стена, согнулся козырек. Видно, что разрушение может пойти дальше, — рассказала местная жительница.

Она отметила, что за пять минут до обрушения из подъезда вышли двое детей.

По словам женщины, на место приезжала управляющая компания. Специалисты осмотрели территорию и решили обдумать, как «подлатать» дом. Место ЧП огородили лентой.

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