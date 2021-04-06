Маркс набрал больше всего баллов в рейтинге качества городской среды по Саратовской области

Маркс признан лидером по качеству городской среды в Саратовской области Фото: Екатерина Семенова

Составлен рейтинг качества городской среды по России. В него вошли населенные пункты Саратовской области.

Рейтинг составлен министерством строительства и ЖКХ РФ по итогам 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Среднее значение Саратовской области составило 177 баллов, что соответствует среднероссийскому.

Среди городов области самые высокие баллы набрали: Маркс – 213, Саратов – 199, Красный Кут – 199, Балаково – 197, Вольск – 195 и Балашов – 193 балла.

- По Соглашению в 2020 году в Саратовской области должно быть не менее пяти городов с благоприятной городской средой. Рассчитанный индекс качества городской среды показывает, что этот показатель уже достигнут. Среднее значение индекса по региону улучшилось. По итогам 2018 года оно составляло 164 балла, по итогам 2019 – 170, по итогам 2020 – 177, – отметил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

Меньше всего баллов набрали Аркадак – 157 и Петровск – 145

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