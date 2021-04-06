12 апреля в Саратовской области хотят сделать выходным

В Музее боевой и трудовой славы прошел круглый стол «Саратовская область — территория притяжения от мечты до космических программ» Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 6 апреля, в Музее боевой и трудовой славы в Парке Победы Саратова прошло заседание круглого стола Общественной палаты области на тему 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

Была рассмотрена возможность объявить 12 апреля – День космонавтики – выходным.

- Рекомендовать Саратовской областной думе выйти с инициативой в Государственную думу РФ об объявлении 12 апреля выходным днем, — зачитала рекомендацию заместитель председателя областной ОПы Валентина Богданова.

Она отметила, что 12 апреля – это наше настоящее, будущее мировых побед и трудовых достижений в развитии космонавтики, в формировании патриотических чувств населения страны.

Также рекомендовано правительству области создать постоянно действующий оргкомитет по координации просветительской работы по популяризации достижений космической отрасли.

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