В музее Боевой и трудовой славы показали космические приборы саратовского завода

Выставка космических приборов открылась в Саратове Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 6 апреля, в музее боевой и трудовой славы открылась выставка ПО «Корпус», приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Напомним, что День космонавтики будет широко отмечаться 12 апреля.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» в экспозиции представлены подлинные приборы космической отрасли предприятия, созданные в советский период и выпускаемые сейчас.

Например, преобразователь – это высокоточный прибор с давлением 250 атмосфер для работы в составе рулевых приводов автоматики ракетно-космической программы «Энергия – Буран». Также уникален памятный флажок ПО «Корпус», побывавший на МКС в 2016 году. На нем есть отметка и печать об этом событии.

Кроме того, есть макеты ракеты-носителя «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран» и ракеты-носителя «Протон».

Фото: Ольга Симонова

На открытие выставки пришли студенты, ветераны воинской службы и другие зрители, интересующиеся космосом и отечественным приборостроением.

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