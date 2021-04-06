В Солнечном-2 появится отдел полиции

В Саратове появится еще один отдел полиции.
Как сообщается на сайте «Госзакупки», аукцион на изыскательские работы для строительства разместило ГУ МВД региона.
Отдел полиции должен появиться в поселке Солнечный-2, в районе бульвара Героев Отечества. На проект планируется потратить 10 млн рублей, документация должна быть готова к 20 декабря. А для строительства предусмотрен срок до 2024 года.
Заказчик желает получить для отдела полиции четырехэтажное здание с подвалом. Там же должен быть приемник на 100 мест, спортивный корпус, гараж на 10 машин, гостевая парковка на 40 авто, площадь для построения личного состава, вольер для четырех служебных собак и полоса препятствий для их тренировки.
Работать в отделе будут 293 человека.
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