В деревнях Саратовской области появятся базовые интернет-станции

В поселках Саратовской области будут установлены базовые интернет-станции.

Как сообщает министерство цифрового развития и связи, в 2021 году появятся 83 станции в населенных пунктах от 100 до 500 человек.

Пока конкретные территории не называются.

Планируется подключить к интернету все социальные учреждения, образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления.

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