Покрытие в манеже стадиона «Волга» уже пришло в негодность

На стадионе «Волга» в Саратове начали менять покрытие легкоатлетического манежа.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, подрядчик исправляет по гарантии недочеты синтетического оборудования.

Будет нанесено несколько слоев: первый устранит дефекты, второй усилит износостойкость, третий закрепит эффект. После этого на дорожках появится разметка.

Планируется, что работы завершатся к концу недели, а при наступлении хорошей погоды будет благоустроена прилегающая территория.

При этом заниматься спортом на уличной части стадиона никто не препятствует, подчеркнули в мэрии.

Напомним, стадион «Волга» был реконструирован в 2020 году.

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