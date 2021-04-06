Покрытие в манеже стадиона «Волга» уже пришло в негодность

На стадионе «Волга» в Саратове начали менять покрытие легкоатлетического манежа.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, подрядчик исправляет по гарантии недочеты синтетического оборудования.
Будет нанесено несколько слоев: первый устранит дефекты, второй усилит износостойкость, третий закрепит эффект. После этого на дорожках появится разметка.
Планируется, что работы завершатся к концу недели, а при наступлении хорошей погоды будет благоустроена прилегающая территория.
При этом заниматься спортом на уличной части стадиона никто не препятствует, подчеркнули в мэрии.
Напомним, стадион «Волга» был реконструирован в 2020 году.
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