Иски Фонда капремонта к жителям Саратова начали отзывать с 5 апреля

Иски Фонда капремонта об оплате судебных затрат будут отозваны
Фото: Мария ЛЕНЦ
Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что Фонду капитального ремонта поручено отозвать иски на взыскание средств с жителей.
Как написал Бусаргин на своей странице в Instagram, такое решение было принято по итогам совещания в правительстве, где заседала специальная комиссия, созданная для рассмотрения возникшей проблемы.
Напомним, ранее Фонд капремонта выставил жителям Саратова досудебные претензии, где требовал оплатить затраты, понесенные в суде по взысканию долгов с неплательщиков.
- Фонду капитального ремонта поручено отозвать подобные иски. На сегодняшний день поручение уже исполняется, – написал Бусаргин.
Он отметил большую работу, которую провели депутат Государственной думы Николай Панков и областные парламентарии.
При этом работа по взысканию долго продолжается. В аппарате Романа Бусаргина пояснили, что с 5 апреля Фонд начал работу по отзыву исков. Большую часть уже удалось отозвать.
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