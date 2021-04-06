Панков: Люди не должны оплачивать неэффективную работу организаций

Депутат Государственной думы России Николай Панков продолжает заниматься темой досудебных претензий, которые поступили жителям Саратова из Фонда капитального ремонта.

В своем телеграм-канале «Пара слов» он написал об очередном решении.

- Вместе с жителями добились справедливости в работе Фонда капремонта. Всегда говорю: неэффективную работу организаций не должны оплачивать люди. Поднимал эту проблему на встрече с руководством Фонда капитального ремонта, профильным министерством, представителями прокуратуры и депутатами фракции «Единой России».

Исковые заявления на жителей будут отозваны. Считаю, это важный шаг на пути урегулирования споров. Важно проконтролировать, чтобы был произведен полный перерасчет жителям за так называемые «убытки» Фонда. Когда деньги тратились не на ремонт домов жителей, а на взыскание платежей через суд.

Перерасчет будет вестись в заявительном порядке. Необходимо проинформировать людей, где и когда они смогут его произвести. Здесь важно создать условия – исключить скопление очередей в абонентских отделах. Возможно, предусмотреть открытие дополнительных офисов.

Считаю, что депутаты «Единой России» должны взять ситуацию на контроль во всех районах нашей области, – написал Панков.

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