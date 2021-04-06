Рухнувшую стену ФАПа в Синеньких восстановили

Восстановлена кирпичная кладка стены ФАПа в Синеньких. Фото из Instagram Ивана Бабошкина

Восстановлена стена ФАПа в селе Синенькие под Саратовом.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Саратовского района Иван Бабошкин.

Он отметил, что восстановлена внешняя кладка стены. В скором времени специализированная организация обследует здание, чтобы выяснить возможность дальнейшей эксплуатации до того, как будет построен новый ФАП.

Напомним, стена обрушилась в ночь на 31 марта. Там выпали кирпичи, была повреждена газовая труба. На место происшествия выезжал министр здравоохранения Олег Костин, глава Саратова Михаил Исаев. Планируется возвести новое медучреждение до конца года.

В Синеньких будет построен новый ФАП. Фото из Instagram Ивана Бабошкина

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