Стало проще оплатить строительство дома материнским капиталом

Компенсировать затраты на строительство дома жители Саратовской области могут теперь средствами маткапитала на значительно более простых условиях. Теперь в Пенсионный фонд не нужно нести сведения из акта выполненных строительных работ. Достаточно того, что земельный участок и построенный на нём жилой дом должны быть в собственности владелицы сертификата на материнский капитал или ее супруга.

Компенсировать затраты на строительство можно на уже возведенные дома, но они должны быть зарегистрированы не ранее 1 января 2007 года.

В зависимости от количества детей в семье и получения ранее материнского капитала, родители сегодня могут получить от 483 881 до 639431 рубля.