Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 апреля 2021 12:33

Мэрия Саратова изымает земельные участки на набережной

Будет изъято более 11 тыс. кв. метров
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Набережная Саратова

Набережная Саратова

Фото: Екатерина Семенова

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление об изъятии земельных участков в центре города.

Документ опубликован 5 апреля на сайте администрации, уточняется, что земли изымаются для муниципальных нужд.

Будет изъято несколько участков на новой набережной – от Провиантской до 2-й Садовой. На них расположены нежилые постройки. Общая площадь земель превышает 11 тыс. кв. метров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.