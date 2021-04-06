Мэрия Саратова изымает земельные участки на набережной

Набережная Саратова Фото: Екатерина Семенова

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление об изъятии земельных участков в центре города.

Документ опубликован 5 апреля на сайте администрации, уточняется, что земли изымаются для муниципальных нужд.

Будет изъято несколько участков на новой набережной – от Провиантской до 2-й Садовой. На них расположены нежилые постройки. Общая площадь земель превышает 11 тыс. кв. метров.

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