На Кумысной поляне перевернулся автомобиль Chevrolet Niva

От удара автомобиль перевернулся, пострадал его водитель
Фото: ГИБДД по Саратову
На улице Новоузенская в Саратове столкнулись автомобили Chevrolet Niva и Volkswagen.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась напротив дома №230 корпус 1 в 10:50.
Автомобиль Chevrolet Niva от удара перевернулся. Водитель этого авто и два пассажира из другого госпитализированы.
Госпитализированы два пассажира из Volkswagen
Фото: ГИБДД по Саратову
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.