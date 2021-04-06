На Кумысной поляне перевернулся автомобиль Chevrolet Niva

От удара автомобиль перевернулся, пострадал его водитель Фото: ГИБДД по Саратову

На улице Новоузенская в Саратове столкнулись автомобили Chevrolet Niva и Volkswagen.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария случилась напротив дома №230 корпус 1 в 10:50.

Автомобиль Chevrolet Niva от удара перевернулся. Водитель этого авто и два пассажира из другого госпитализированы.

Госпитализированы два пассажира из Volkswagen Фото: ГИБДД по Саратову

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