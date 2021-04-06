Дорожную фирму заподозрили в уклонении от налогов на 15 млн рублей

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о крупном уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, речь идет о фирме, которая занимается строительством автодорог и магистралей.

По версии следствия, с января 2019 года по июнь 2020 в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения о вычетах по фиктивным сделкам. В итоге организация не доплатила более 15,4 млн рублей по налогу на добавленную стоимость.

Дело было возбуждено после проверки, проведенной УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. Расследование продолжается.

По данным «Комсомолки» из информированного источника, речь идет об аркадакской фирме ООО «Дорстрой».

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