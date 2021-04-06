В Энгельсе будут судить парня за попытку изнасилования женщины в подъезде

Обвиняемый раскаялся и ждет суда
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области 23-летнего парня будут судить за насильственные действия сексуального характера.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жертвой стала 44-летняя жительница Энгельса.
По версии следствия, преступление было совершено около 10 вечера 11 февраля. Женщина зашла в подъезд дома на проспекте Строителей, возвращаясь с работы. За ней следом забежал парень, который попытался изнасиловать ее на лестнице.
Пострадавшую спасли жильцы, которые в тот момент зашли в подъезд и спугнули насильника. Впоследствии полиции удалось его задержать, свою вину он признал и раскаялся.
Уголовное дело направлено в суд.
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