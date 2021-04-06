В Балакове стажер полиции спас пенсионерку от перевода мошенникам 1,5 миллиона рублей

В Балакове Саратовской области 74-летняя местная жительница чуть не стала жертвой мошенников.

- В торговом центре она подошла к одному из банкоматов по указке телефонного собеседника. Она не часто переводила деньги, поэтому замешкалась, чем привлекла внимание находившегося поблизости стажера полиции Виктора Кустова. Узнав, что она собирается переводить «безопасный счет» 1,5 млн рублей, он сразу заподозрил неладное, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

Поговорив с таинственными сотрудниками службы безопасности банка, он убедился, что это аферисты. Отговорить пенсионерку от перевода денег удалось не сразу, она была сильно запугана мошенниками, которые звонили ей с самого утра. Но все же у Виктора Кустова это получилось.

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