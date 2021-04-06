Молодой саратовец прятал в вентиляции 300 граммов героина

Тайник был спрятан в вентиляции
Фото: УМВД по Саратову
В Саратове полиция задержала 20-летнего парня, подозреваемого в наркоторговле.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, дома у него было обнаружено более 300 граммов героина.
Наркотики молодой человек хранил в тайнике, сделанном в вентиляционной вытяжке.
По версии следствия, юноша состоял в преступной группе по торговле героином. Он получал оптовые партии, фасовал наркотик и делал закладки в Саратове.
Возбуждено уголовное дело, парень арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
У молодого человека найдено 300 граммов героина
Фото: УМВД по Саратову
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