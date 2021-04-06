Молодой саратовец прятал в вентиляции 300 граммов героина

Тайник был спрятан в вентиляции Фото: УМВД по Саратову

В Саратове полиция задержала 20-летнего парня, подозреваемого в наркоторговле.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, дома у него было обнаружено более 300 граммов героина.

Наркотики молодой человек хранил в тайнике, сделанном в вентиляционной вытяжке.

По версии следствия, юноша состоял в преступной группе по торговле героином. Он получал оптовые партии, фасовал наркотик и делал закладки в Саратове.

Возбуждено уголовное дело, парень арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

У молодого человека найдено 300 граммов героина Фото: УМВД по Саратову

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