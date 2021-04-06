В Саратове мужчина пробил стену в комнату соседа и украл холодильник

В Ленинском районе Саратова вчера, 5 апреля, полиция раскрыла кражу из дома на улице Ломоносова.

- В отделе 36-летний потерпевший пояснил, что в период с 28 марта по 5 апреля сосед пробил стену из своей комнаты в его и украл холодильник «Саратов» за 2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 26-летнего безработного и ранее судимого за кражи и угон мужчину.

Он в преступлении признался, но технику не отдал, потому что сдал ее в пункт приема металла. Ему выписали подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.