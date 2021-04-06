В селе около Ивантеевки сгорел жилой дом

В Саратовской области сгорел дом Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Ивантеевском районе Саратовской области произошел пожар в селе Чернавка.

- Сигнал о возгорании в двухквартирном доме поступил в 10:20 5 апреля. Полыхала прихожая, кухня и кровля дома на площади 44 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 44 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пожар тушили два расчета. Предполагается, что он начался из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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