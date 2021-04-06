Сбитая поездом в Саратове женщина шла в наушниках

Транспортные полицейские начали проверку ЧП с женщиной и поездом в Ленинском районе Саратова, случившееся сегодня, 6 апреля.

- В 07:20 грузовой поезд на перегоне Трофимовский-1 — Зоринский травмировал 36-летнюю местную жительницу. Потерпевшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, будучи в наушниках, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Пострадавшую госпитализировали.

Сотрудники транспортной полиции и Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

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