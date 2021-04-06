В центре Саратова до вечера отключат отопление и горячую воду

В Саратове с 12:00 сегодня, 6 апреля, отключат отопление и подачу горячей воды на нескольких улицах.

- Запланированы работы по устранению дефекта на Пугачева/Зарубина, — сообщили на сайте teplo.energy.

Тепла и горячей воды не будет на Колхозной площади, 10-м тупике Пугачева, 8, Астраханской, 126, 138, 140, 146, 148, 150, Большой Горной, 310а, 313, 315, Большой Казачьей, 108, Зарубина, 143/147, 158/162, 167, 105, 110/116, 154 и 154а, Б, в, 156, 156а и Б, Посадского, 215, 235/243, 246, Пугачева, 110, 123, 147/151, 156/160, 157, 157а, 159, 161, 169, 171, Рахова, 169/171, 181, 187/213.

Подачу возобновят ориентировочно в 20:00.

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