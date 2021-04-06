В Саратовской области под водой оказались еще три моста

Паводок затопил несколько мостов в Саратовской области Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

По оперативным данным на утро 6 апреля в Саратовской области подтопило еще три низководных моста. Закрыт проезд по мосту в районном поселке Лысые Горы, вблизи деревни Нестеровка Ртищевского района, а также у хутора Ободной Ртищевского района.

При этом остаются затопленными четыре автомобильных моста на территории муниципальных районов Саратовской области: через реку Терса в 3 км от села Залесянка Самойловского района, а также у села Штейнгардт Самойловского района, через реку Медведица в Аткарске и на подъезде к селу Атаевка.

- Угрозы подтопления населенных пунктов нет, — сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем Инстаграм.

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