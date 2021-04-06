Саратовцам пообещали снизить цены на яйца

Куриные яйца должны подешеветь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области планируют снизить цены на куриные яйца.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития, договоренность была достигнута на совещании в правительстве.

Совещание провел зампред правительства — министр сельского хозяйства Роман Ковальский. Участие приняли представители правительства и птицефабрик, руководители розничных сетей.

По словам министра, по стране снижается объем производства яиц, но, несмотря на это, нельзя спекулировать на данном товаре.

Министр экономического развития Андрей Разборов заявил о необходимости найти механизм сдерживания цен на товары социальной значимости. Но при этом должны быть учтены интересы как товаропроизводителей, так и розничных сетей. Но главное — жителей области.

Было достигнута договоренность с птицефабриками о снижении цены на яйца первого сорта С1 в упаковке по 20 штук. Торговые сети готовы продавать их с минимальной наценкой.

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