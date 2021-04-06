Саратовцам пообещали снизить цены на яйца

Куриные яйца должны подешеветь
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Саратовской области планируют снизить цены на куриные яйца.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития, договоренность была достигнута на совещании в правительстве.
Совещание провел зампред правительства — министр сельского хозяйства Роман Ковальский. Участие приняли представители правительства и птицефабрик, руководители розничных сетей.
По словам министра, по стране снижается объем производства яиц, но, несмотря на это, нельзя спекулировать на данном товаре.
Министр экономического развития Андрей Разборов заявил о необходимости найти механизм сдерживания цен на товары социальной значимости. Но при этом должны быть учтены интересы как товаропроизводителей, так и розничных сетей. Но главное — жителей области.
Было достигнута договоренность с птицефабриками о снижении цены на яйца первого сорта С1 в упаковке по 20 штук. Торговые сети готовы продавать их с минимальной наценкой.
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