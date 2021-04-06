Саратовские росгвардейцы задержали двух находящихся в розыске граждан

Утром 4 апреля в Заводском районе Саратова сотрудники вневедомственной охраны задержали находящегося в розыске 26-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, его подозревают в краже.

На следующий день, 5 апреля, поймали 53-летнего гражданина в селе Бобылевка Балашовского района, которого разыскивали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Их передали сотрудникам полиции.

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