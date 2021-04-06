В Саратовской области сгорели две бани

В Чапаевском сгорела баня Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области за сутки сгорели две бани.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

- Сигнал о пожаре в бане поселка Чапаевский поступил в 17:27. Площадь возгорания составила 12 кв. м. На тушение выезжали два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

В 23:36 поступил сигнал о пожаре в бане в селе Багаевка. Предполагается, что она загорелась из-за несоблюдения правил эксплуатации печи. На место выезжали два расчета МЧС. Площадь пожара составила 8 кв. м.

В Багаевке случился пожар в бане Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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