В Саратове в постамент памятника Юрию Гагарину вернули капсулу с землей из Смоленской области — родины первого космонавта.

Ранее, летом 2020 года, скульптурная композиция была отправлена на реставрацию, поэтому капсулу из постамента извлекали.

Как сообщают на своей странице сторонники председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, всего неделя осталась до открытия Парка покорителей космоса. Уже благоустроены места приземления Юрия Гагарина и капсулы его летательного аппарата. Между ними пролегли автодорога и велопешеходная дорожка.

Саратовцы могут увидеть все этапы создания мемориально-образовательного комплекса в специально подготовленном видео.

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